Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Ezzeddine Ben Cheikh, a évoqué la mise en place par la direction générale des forêts, de centres saisonniers évolutifs dans les zones les plus vulnérables aux incendies et un plan d’intervention opérationnel malgré la nécessité de soutenir davantage ses capacités à protéger le système forestier contre les incendies.

Lors de sa présidence avec le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, des travaux de la commission nationale des préparatifs visant à protéger les richesses forestières et les cultures agricoles contre les incendies pendant l’été 2025, le ministre a indiqué que de grands efforts ont été consentis pour maintenir et développer l’infrastructure dans les zones forestières.

Il a souligné lors de la réunion, à laquelle ont participé des membres de la commission nationale de la prévention, l’intervention et le sauvetage en cas de catastrophe ainsi que des représentants de divers ministères et structures nationales, qu’il a été procédé à la sauvegarde et à l’ouverture des pistes agricoles parallèlement à la réhabilitation des tours de contrôle et à la création des points d’eau, outre l’entretien des équipements et des moyens logistiques avec leur distribution en fonction des taux de couvert forestier dans les régions.

Il a également évoqué l’ensemble des mesures préventives, notamment l’organisation de journées de sensibilisation dans de nombreuses régions, en coopération avec la société civile, dans le but d’établir une culture de prévention et de responsabilité partagée parmi les citoyens, et de dynamiser leur rôle en tant qu’élément essentiel du système de protection, ainsi que d’organiser des visites sur le terrain et des spots de sensibilisation.

Ben Cheikh a noté les avancées significatives des travaux de réhabilitation du Centre national de protection des forêts à Radès, vu son rôle important dans la coordination entre les différentes parties intervenantes et le soutien des efforts des départements régionaux en matière de lutte contre les incendies.

Il a apprécié l’effort conjoint avec certaines organisations locales et interrégionales pour créer un centre de vigilance pour l’information et la surveillance précoce équipé de logiciels et de technologies modernes, ce qui améliore l’efficacité et la rapidité d’intervention.

D’autre part, il a reconnu les défis auxquels fait face la direction générale des forêts notamment le manque de ressources humaines et d’équipement lourd, et la difficulté de faire face à des incendies simultanés dans plus d’un endroit.

Le ministre a, dans ce contexte, renouvelé l’engagement de son département à persévérer pour soutenir les capacités de la direction générale des forêts, en renforçant la coordination avec les structures concernées, en assurant la conclusion d’accords de partenariat et de formation, en intensifiant les programmes de formation et de soutien technique et en s’efforçant de développer les méthodes de travail.

La réunion a été consacrée à l’examen des mécanismes de coopération entre les structures des ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur, en prenant des mesures proactives, préventives et pratiques pour les protéger, et déterminer l’état de la disposition de toutes les structures intervenantes sur le terrain.