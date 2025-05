Une séance de travail conjointe sur le protection des ressources agricoles et forestières des incendies durant l’été 2025, s’est tenue mercredi en présence des ministres de l’Intérieur Khaled Nouri et de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche Ezzedine Ben Cheikh.

Dans une déclaration à la TAP, le premier responsable de la direction des études et de la gestion des crises relevant de l’Office national de la Protection civile Colonel major Samir Khamassi a indiqué que 13 centres saisonniers ont été installés et 8 nouveaux camions distribués dans les zones forestières, en plus de la mobilisation d’équipes itinérantes dans les zones ouest.

L’office est, par ailleurs, à pied d’œuvre, pour les préparatifs de la saison estivale, s’agissant, notamment, du retour des Tunisiens à l’étranger, la protection des plages et la lutte contre les accidents de la route.

Parmi les recommandations issues de la séance de travail, figurent l’aménagement des pistes forestières qui ont été particulièrement touchées par les dernières pluies et l’entretien des décharges agricoles situées à proximité des massifs forestiers.

La séance a, en outre permis, selon un communiqué du département de l’Intérieur, d’évaluer le niveau de préparation de l’ensemble des structures concernées à l’approche de la saison estivale, pour, notamment, protéger les champs de céréales les forêts contre les incendies.

Cité dans le texte du communiqué, le ministre de l’Intérieur a insisté sur la nécessité de renforcer et de coordonner les efforts pour prévenir les risques d’incendie et limiter leurs impacts.

Actuellement, le départ poursuit l’exécution du programme d’aménagement des coupe-feux et de nettoyage des pistes forestières, en accordant la priorité aux zones difficiles d’accès.

Une attention particulière sera portée à l’élimination des décharges sauvages à proximité des forêts, ainsi qu’à l’intensification des opérations de surveillance pour empêcher la création de nouveaux points de dépôt anarchiques, a encore expliqué le ministre.

Le ministre a proposé l’organisation de journées de sensibilisation sur la prévention des incendies.

Il a mis en avant l’importance d’associer la société civile à la prévention active des incendies, notamment à travers la sensibilisation des citoyens, en particulier ceux vivant dans les zones forestières et montagneuses.

Des représentants du ministère de l’Intérieur, de la protection civile, de l’Armée nationale, ainsi que des directions des forêts et de la production agricole, de l’équipement et de la météorologie ont pris part à la réunion qui a eu lieu au siège de l’Ecole nationale de la protection civile à Jbel Jelloud.