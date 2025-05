Le stade d’athlétisme de Radès abritera, du 16 au 18 juin prochain, la 19e édition du Grand Prix de Tunis de para-athlétisme, avec la participation de plus de 500 athlètes représentant 60 pays.

Dans une interview télévisée réalisée au studio de l’agence TAP, Abderrazak Souaisia, Directeur Technique du Comité National Paralympique Tunisien, a indiqué que ce tournoi, lancé en 2007 sous le nom de Meeting international de Tunis avant d’être intégré au circuit des Grands Prix à partir de 2014, représente la troisième plus grande manifestation mondiale de para-athlétisme après les Jeux paralympiques et les Championnats du monde.

Soulignant l’importance de ce meeting, le DTN a précisé que le Grand Prix de Tunis constitue la dernière étape de qualification pour les prochains Mondiaux, prévus à New Delhi (Inde), du 26 septembre au 5 octobre 2025.

Il a fait savoir que la sélection tunisienne, forte de 34 athlètes, sera un mélange d’expérience et de renouveau. Parmi les têtes d’affiche figurent les champions confirmés Walid Ktila, Marwa Brahmi et Raoua Tlili. Ils seront accompagnés par de jeunes espoirs ayant brillé lors des derniers Mondiaux à Kobe (Japon) et aux Jeux paralympiques de Paris, à l’image de Wajdi Boukhili, Amenallah Tissaoui et Rouay Jebabli. Une nouvelle génération sera également présente, avec notamment Aymen Lakoum, Wassim Essalhi, Seifeddine Belkhir et Nour El Houda Hamdi.

Souaisia a annoncé que cette édition sera marquée par la présence de hautes personnalités sportives, notamment Andrew Parsons, président du Comité Paralympique International, ainsi que de l’expert international, le Tunisien Tarek Souii, directeur exécutif du Comité Paralympique Asiatique et président de la commission sportive de la Fédération Internationale de Para-athlétisme. L’événement enregistrera également la participation de 15 classificateurs internationaux, qui superviseront les tests de classification des athlètes prévus les 13, 14 et 15 juin.

Le Directeur Technique a, par ailleurs, présenté la stratégie du Comité National Paralympique Tunisien en matière de promotion de certaines disciplines paralympiques, dans le but de garantir une participation diversifiée aux prochains Jeux paralympiques. Il a précisé que le Comité a réussi, lors des deux précédentes éditions des Jeux paralympiques à Tokyo (2020+1) et Paris (2024), à qualifier quatre disciplines supplémentaires en plus du para-athlétisme, à savoir : le para-tennis de table, le para-aviron, le para-triathlon et la boccia.

“Notre objectif pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028 est de maintenir cette large représentation tout en visant les premières places et en misant sur les médailles, maintenant que nos athlètes ont acquis une solide expérience dans ce type de compétitions majeures”, a souligné Souaisia.

Il a enfin indiqué que le Comité cherche à concentrer ses efforts sur des disciplines peu coûteuses financièrement, tels que le para-judo, le para-taekwondo et le tennis en fauteuil roulant, tout en menant des démarches pour relancer le goalball, une discipline destinée aux personnes malvoyantes.