La réussite de la saison de récolte, de collecte et de stockage des céréales ne constitue pas seulement un objectif conjoncturel, mais un enjeu stratégique lié directement à la sécurité alimentaire de la Tunisie, a affirmé le Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Intervenant lors d’une journée d’information organisée, lundi, sous le slogan : « Vers un partenariat efficace entre l’agriculteur et les institutions d’appui », il a ajouté que la réussite de cette saison est une priorité nationale suivie de près par le Président de la République, Kaïs Saïed.

Ben Cheikh a évoqué l’importance de ce conclave, notamment, par son timing qui coïncide avec les préparatifs de la saison de récolte et de collecte des céréales, exprimant son espoir de voir une saison prometteuse après des années de défis climatiques difficiles, selon un communiqué publié par le département de l’Agriculture.

Et de poursuivre que le département de l’agriculture s’est engagé à mobiliser tous les moyens et ressources pour assurer le bon déroulement des opérations de récolte et de collecte, à travers la mise en place d’un plan d’action intégré incluant la coordination avec tous les intervenants et le renforcement de la vulgarisation technique.

Le ministre de l’agriculture a appelé, à cette occasion, tous les intervenants du secteur à déployer les efforts pour réussir la saison et préserver les acquis réalisés dans la filière céréalière, qui constitue l’un des piliers de la souveraineté alimentaire de la Tunisie.