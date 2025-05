Un nouveau programme de coopération tuniso-japonaise visant à améliorer le site de décharge des déchets à Béja (nord-ouest de la Tunisie) a officiellement démarré, lundi, d’après l’Ambassade du Japon en Tunisie.

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre du « Mécanisme Conjoint d’échange des Crédits carbone (JCM) », met en œuvre la « Méthode Fukuoka (décharge semi-aérobie) », une technique de gestion des déchets innovante exploitée par la municipalité de Fukuoka en 1975, et développée partout au Japon. Des ingénieurs de l’ANGED sont actuellement en formation à la ville de Fukuoka, au Japon, pour mieux apprendre cette méthode inédite en Tunisie à appliquer sur le site d’enfouissement d’une surface d’environ 3 400 m² à Béja.

Pour rappel, le JCM, mis en place par le gouvernement du Japon, vise à faciliter la promotion des technologies de pointe en matière de décarbonation afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Ce programme à Béja est la première expérience d’application de la « Méthode Fukuoka » dans le cadre de la coopération du JCM.

Le mémorandum de coopération tuniso-japonaise a été conclu à l’occasion de la TICAD 8, tenu à Tunis en 2022.

Selon la même source, la « Méthode Fukuoka » est une technique de gestion des décharges semi-aérobie qui accélère la décomposition et la stabilisation des déchets grâce à la ventilation naturelle. En introduisant de l’air dans la décharge, cette méthode améliore la décomposition des matières organiques et réduit la production de gaz nocifs, dont le méthane, un des gaz à effet de serre.

“Le Japon s’engage à soutenir la Tunisie dans sa transition écologique”, a déclaré l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, Osuga Takeshi, dont les propos sont rapportés dans le communiqué. “Ce nouveau programme à Béja témoigne de la volonté du gouvernement japonais de soutenir la Tunisie à mettre en œuvre des solutions durables pour la gestion des déchets, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique et à la transition plus propre et verte, a-t-il dit”.

Selon l’Ambassade du Japon en Tunisie, ce programme marque un nouveau jalon dans la collaboration entre la Tunisie et le Japon dans le domaine de l’environnement propre et durable, après la mise en place, en février 2025, d’un système de micro-cogénération au site de décharge des déchets d’Oued Laya, à Sousse, en collaboration avec l’ANGED et l’UN-HABITAT et le lancement, en avril 2025 d’un programme pilote à Djerba visant à transformer les déchets organiques ménagers en énergie propre et renouvelable, en partenariat avec le PNUD, l’ANME et l’ANGED.

Ce programme à Béja est le quatrième projet en Tunisie à bénéficier du soutien du JCM, après les projets de production d'énergie solaire à Sidi Bouzid (50 MW et 100 MW) et à Tozeur (50 MW), initiés par Eurus Energy (Japon) et Scatec (Norvège).