Quelque 130 accords et mémorandums d’entente, dont 75 accords internationaux ont été signés au terme du “KazanForum 2025”, le XVIe Forum économique international “Russie – monde islamique”, qui s’est tenu du 13 au 18 Mai courant, à Kazan, 6e plus grande ville de Russie et capitale de la république du Tatarstan.

Ont pris part à cet événement, 96 pays et 82 districts fédéraux russes ainsi que 8500 invités dans le programme d’affaires de ce forum annuel de la Russie et des pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Il a l’ambition d’être une plateforme pour booster la coopération entre la Russie et les États membres de de cette organisation dans une multitude de secteurs.

Les autorités russes ont indiqué que les relations commerciales entre la Russie et le monde islamique sont en progression tout autant que le nombre de projets d’investissements internationaux grâce à ce forum, insistant sur l’importance de “construire un dialogue international entre la Russie et les pays islamiques”.

Le Forum de Kazan a porté sur la numérisation de la coopération entre la Russie et les pays de l’OCI et a traité de domaines très diversifiés, se rapportant à la coopération internationale, l’industrie halal, le sport, le financement et l’investissement islamiques, le tourisme, la culture, le commerce, l’économie, les ressources humaines, les sciences et technologies et l’informatique.

La Russie a l’ambition de faire du Forum de Kazan une plateforme principale pour le développement de l’industrie halal. Ella a octroyé trois certificats d’accréditations internationaux à cette occasion.

Pour les autorités russes, “le partenariat avec le monde islamique ne cesse d’être l’un des plus importants axes de la politique étrangère russe” arguant que “la coopération entre la Russie et les pays de l’OCI contribue à former un nouvel ordre mondial basé sur un dialogue des civilisations exempt de conflits”.

Le chargé d’affaires ad intérim à l’ambassade de Tunisie a Moscou, Bechir Langar avait déclaré à l’occasion de ce forum, à l’Agence TAP, que la Russie oriente ses efforts vers le développement des relations avec les pays arabes, islamiques et africains dans de nombreux domaines économiques, notamment, les technologies de l’information, la sécurité informatique, le transport, outre les domaines de l’éducation.

Et d’expliquer que la Tunisie en tant que pays importateur net de céréales, de pétrole et dérivés et d’engrais, accorde un intérêt spécial au développement des relations avec la Russie. L’ambassade de Tunisie à Moscou est en train de prospecter le marché russe en vue d’identifier les sociétés russes intéressées par l’importation de l’huile d’olive tunisienne ainsi que des dattes, du prêt-à-porter et des cosmétiques.