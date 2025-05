Une carence en certains micronutriments (vitamines et minéraux) dans le corps peut indiquer la présence de certaines maladies. Cela signifie que tenter de remédier à ce problème de santé en modifiant le régime alimentaire ou en prenant des compléments alimentaires peut ne pas suffire, selon la spécialiste en micronutrition Inès Belagui.

La spécialiste a souligné que la prescription de certains compléments alimentaires par le médecin doit être temporaire et limitée dans le temps, en attendant de compléter le processus de diagnostic et de réaliser certains examens médicaux pour identifier les causes réelles de la carence et traiter le problème de santé.

Elle a affirmé que les analyses de laboratoire visant à vérifier la présence d’une carence en certains micronutriments ne constituent qu’une étape complémentaire du parcours de diagnostic clinique, étant donné que les résultats de ces analyses peuvent varier d’un jour à l’autre en fonction des changements physiologiques, de santé et psychologiques du patient.

Belagui a expliqué qu’une carence en certains minéraux et vitamines peut être un indicateur de plusieurs maladies. Par exemple, une carence sévère en fer peut être un signe de cancer, puisque les cellules cancéreuses se nourrissent de fer ; de même, une carence en iode peut indiquer une maladie de la thyroïde.

D’autre part, la spécialiste a précisé qu’une carence en certains micronutriments peut aussi être naturelle et passagère, et ne cacher nécessairement aucune maladie, surtout si elle est liée à une alimentation déséquilibrée, à des situations de stress physique ou psychologique, à la grossesse, à la puberté ou au vieillissement.