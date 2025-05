Le taux de distribution des dividendes « payout » du marché, s’est inscrit sur une trajectoire haussière, lui permettant d’être porté de 52,6% en 2021 à 56,9% en 2023, soit un gain de plus de 4 points de pourcentage.

Avec un taux de distribution global moyen de 54,5% sur 2021/2023, les sociétés cotées ont adopté une politique équilibrée entre la rémunération des actionnaires et la consolidation de leur assise financière pour continuer à se développer et se prémunir contre les éventuels risques, selon le rapport sur la distribution de dividendes par les sociétés cotées au titre des exercices 2021-2023, publié, jeudi, par la Bourse de Tunis.

En 2023, le nombre de sociétés distribuant des dividendes a légèrement baissé par rapport à 2022 passant de 49 à 48.

Et de préciser que le nombre de sociétés cotées est passé de 82 en 2022 à 78 en 2023, affichant une baisse d’environ 5% suite à la radiation de 4 sociétés de la Cote de la Bourse.

Parmi les sociétés bénéficiaires qui ont opté pour la rétention on y trouve la STB, Carthage Cement et STIP dont les bénéfices moyens sur la période 2021/2023 s’élèvent respectivement à 86MD, 41MD et 12MD.

« Ces trois sociétés se sont abstenues de verser des dividendes sur fond de pertes antérieures qui devraient être apurées en y affectant les bénéfices réalisés » a indiqué le rapport.

Le montant global des dividendes a enregistré une croissance régulière et significative, passant de 1 136 millions de dinars (MD) en 2021 à 1 393MD en 2023, marquant une progression de 22,6% (+257MD).

Et d’expliquer que cette dynamique haussière reflète la résilience des sociétés cotées et leur capacité à générer des bénéfices qui se sont bonifiés de 13,3% (+288MD).

La croissance régulière des dividendes distribués traduit la volonté des sociétés cotées à maintenir ou à améliorer la rémunération des actionnaires notant que cette politique ne manquerait pas de contribuer à renforcer l’attractivité de ces émetteurs auprès des investisseurs en bourse.

Les dividendes: une évolution plus rapide que les bénéfices

Les bénéfices des sociétés cotées ont réalisé une progression moyenne sur la période de 7,6%. Cette amélioration des bénéfices est marquée, toutefois, par une décélération de leur taux de croissance qui s’est replié à 4,6% en 2023 contre 10,7% en 2022.

Les dividendes ont, par contre, maintenu leur robuste cadence de 10,8% en 2022 et 10,6% en 2023, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM)sur la période de 10,7%.

Ainsi, l’accroissement plus rapide des dividendes que les bénéfices, a donné lieu à une hausse du taux de distribution.

A l’image de la composition de la cote, les banques marquent leur forte présence dans le top 5 des dividendes versés sur les trois exercices 2021 à 2023. Leur contribution moyenne sur la période s’élève à 70% du top 5 (et 38% du dividende global).

Pour les autres secteurs, seule la SFBT du secteur agro-alimentaire a réussi l’exploit d’une présence régulière. De surcroit, elle représente le 2ème meilleur contributeur avec une part moyenne sur la période de 14,8%. PGH a, en revanche, enregistré une seule apparition en 2021.

Pour 2022 et 2023, sur les cinq plus faibles taux de distribution figure quatre sociétés (soit 80%) relevant des banques et établissements financiers (B&EF). Il s’agit de trois banques (UIB, BNA, BH BANK ou AMEN BANK) et une société de leasing (Best Lease).

Au niveau sectoriel, sur la période 2022/2023, les dix sociétés de la liste sont toutes des sociétés financières (soit 100%), ce taux ressort à 93% (14 sociétés sur 15) si l’on se réfère à la période 2021/2023.

Sur les trois dernières années, le délai moyen entre la tenue de l’assemblée générale ordinaire( AGO) et la date de distribution est d’environ 35 jours.

Par rapport à 2021, les délais moyens se sont allongés en 2022 et 2023 de 8 jours pour se stabiliser à 38 jours. Le secteur financier offre les délais les plus courts avec une moyenne sur les 3 ans de 26 jours.

83% des dividendes sont versés entre mai et juillet

La répartition mensuelle du nombre de sociétés qui paient des dividendes, montre une forte activité entre les mois de mai et juillet. Cette période truste en moyenne 83% des opérations de versement de dividendes.

La dynamique de distribution sur mai/juillet s’explique par la concentration des rendez-vous annuels des AGOs sur avril/juin. A titre d’illustration, en 2024, 96% des AGOs des sociétés distributrices (46/48) ont été tenues entre avril et juin, a noté le rapport de la Bourse de Tunis.