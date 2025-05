Le recensement général de la population et des logements de 2024 a révélé que le taux de couverture santé en Tunisie atteint 76 %, ce qui signifie que trois quarts des Tunisiens bénéficient du droit à cette couverture, selon l’Institut national de la statistique.

Lors d’une conférence de presse tenue à la fin de la semaine dernière, l’Institut a précisé que le taux de couverture santé varie entre les cinq districts du pays. Il atteint 80,2 % dans le premier (Bizerte, Jendouba, Béja et Le Kef), tandis qu’il chute à 72,6 % dans le deuxième (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul et Zaghouan).

Dans le troisième district (Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Siliana et Kasserine), le taux de couverture est de 77 %, soit le même taux enregistré dans le quatrième (Sfax, Gafsa, Sidi Bouzid et Tozeur). Le taux de couverture a été estimé à 76,5 % dans le cinquième district, qui comprend les gouvernorats de Tataouine, Kébili, Gabès et Médenine.