Le taux de remplissage de l’ensemble des barrages tunisiens s’est situé au niveau de 40,7 %, a déclaré le secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques auprès du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Hamadi Habaieb.

Les réserves en eau dans ces barrages ont ainsi atteint 965 millions de m3, a-t-il ajouté, jeudi, en marge de l’inauguration du marché de l’agriculteur tunisien, au siège de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Et d’ajouter que la saison est pluvieuse, rappelant que les pluies ont été enregistrées dans la majorité des régions.

Habaieb a estimé que cette saison sera meilleure de loin vu l’augmentation des réserves et des revenus des barrages.

Il a rappelé par ailleurs que son département a intensifié les visites de terrain notamment dans les régions qui ont enregistré des difficultés au niveau de l’approvisionnement en eau et identifié les solutions nécessaires dont notamment le forage et l’électrification des puits, outre l’organisation des campagnes de sensibilisation à l’économie d’eau, et ce, dans le cadre de programmes de partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’artisanat.