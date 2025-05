Le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti s’est entretenu avec les membres de la communauté tunisienne établie en Belgique et au Luxembourg, en marge de sa participation à Bruxelles à la 3éme réunion ordinaire des ministres des AE de l’Union Africaine et de l’Union Européenne.

Cité dans un communiqué du ministère publié jeudi, le ministre a mis en évidence le souci d’améliorer les services consulaires fournis aux Tunisiens à l’étranger et de leur apporter le soutien nécessaire, saluant le rôle joué par la communauté tunisienne en Belgique et au Luxembourg dans la valorisation de l’image de la Tunisie dans ces deux pays.

Cette rencontre a également été l’occasion, pour le ministre, d’écouter et d’interagir avec les membres de la communauté sur des sujets les concernant ainsi que sur les moyens de renforcer les relations de la Tunisie avec la Belgique et le Luxembourg d’une part et les de l’Union européenne d’autre part.

Lors de sa visite, Mohamed Ali Nafti s’est, également, entretenu avec les membres de la mission diplomatique et consulaire tunisienne.

Il s’est, ensuite, rendu au Centre socioculturel tunisien à Bruxelles « Dar Al Tounsi » où il a rencontré le personnel éducatif du centre. Il a souligné à cette occasion l’importance de soutenir et d’enrichir davantage le programme d’activités offert à la communauté, et de permettre à davantage d’enfants tunisiens de bénéficier des cours de langue arabe et de la culture tunisienne afin de renforcer davantage leurs liens avec la mère patrie et de leur permettre une meilleure intégration dans leur pays d’accueil.