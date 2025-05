Le ciel tunisien s’annonce partagé ce mardi 20 mai, entre éclaircies matinales et formations nuageuses l’après-midi, notamment sur les régions ouest du nord et du centre. Des orages localisés, accompagnés de quelques pluies, pourraient éclater dans ces zones.

Le vent soufflera du nord sur la partie nord du pays et de l’est ailleurs, avec une intensité plus marquée sur les côtes et le sud. En mer, les conditions seront variables : peu agitée à agitée, mais localement très agitée sur certaines zones exposées.

Côté températures, le mercure reste estival : les maximales oscilleront entre 27°C et 32°C sur le nord et les hauteurs, atteignant 33°C à 38°C ailleurs, avec un pic attendu dans les régions intérieures du sud.