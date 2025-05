L’Union Professionnelle de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (UPICA), est le nom d’un nouveau syndicat professionnel dédié au secteur du cinéma et de l’audiovisuel en Tunisie présidé par le producteur Mohamed Ali Ben Hamra.

Ce nouveau syndicat « regroupe des institutions économiques ainsi que des personnes physiques soumises au régime fiscal et actives dans le secteur de l’industrie cinématographique et audiovisuelle », indique un communiqué de l’UPICA parvenu lundi à l’agence TAP.

L’Union Professionnelle de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle dont la décision de création est parue au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) en date du 14 mai 2025, aura pour siège Cinéma Amilcar, à el Manar 1, Tunis.

L’Union a annoncé sa vision stratégique en faveur du secteur du cinéma et de l’audiovisuel en présentant les principaux objectifs pour la promotion du secteur et sa restructuration en collaboration étroite avec le secteur public.

L’UPICA a également dévoilé la liste des membres de son bureau exécutif. Lors de l’Assemblée générale constitutive, les membres du bureau exécutif national de l’UPICA ont été élus, indique l’Union.

Le bureau exécutif national de l’UPICA est composé de 13 membres. Son président Mohamed Ali Ben Hamra est entouré de deux Vice-Présidents, les cinéastes Hicham Ben Ammar (premier Vice-Président) et Ihsen Debbich (Deuxième Vice-Président).

Le bureau exécutif a entamé la mise en place de groupements professionnels sectoriels spécialisés au sein de ses structures. Dans les prochains jours, les membres des bureaux exécutifs de deux groupements -l’un dédié à l’industrie cinématographique, l’autre à l’industrie audiovisuelle -seront élus.

À l’occasion de la première réunion du Conseil Administrative, la composition du Conseil Scientifique de l’UPICA sera également annoncée.

L’Union Professionnelle de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle a annoncé qu’elle œuvrera à atteindre les objectifs suivants :

• Rassembler les institutions économiques opérant dans le secteur cinématographique et audiovisuel, dans leurs différentes spécialités, pour unir les efforts en vue de faire du secteur un levier de développement et un contributeur à l’économie nationale.

• Coordonner et dialoguer avec les structures de l’État ainsi que les autorités de tutelle pour assurer une représentation adéquate des professionnels de l’industrie cinématographique et audiovisuelle dans toutes les commissions sectorielles et consultatives, en particulier les conseils du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI).

• Exprimer les positions des institutions membres de l’Union à propos des enjeux cruciaux liés à l’avenir du secteur du cinéma et de l’audiovisuel.

• Participer activement à toutes les plateformes de dialogue et aux différentes négociations avec les autres syndicats ainsi que les entités sociales concernées, en vue d’instaurer un climat propice aux relations professionnelles et sociales entre toutes les parties.

• Contribuer au développement du réseau de relations des institutions membres de l’Union en vue de promouvoir la création d’entreprises économiques performantes, efficaces et respectueuses de l’environnement.

• Organiser des ateliers de réflexion, des journées d’étude et mettre en place des laboratoires de recherche permettant à l’Union de proposer des recommandations pour améliorer le climat des affaires et stimuler l’investissement dans ce secteur.

• Élaborer des propositions de révision des textes législatifs et réglementaires encadrant le secteur et suggérer des mécanismes pour améliorer le fonctionnement du Centre National du Cinéma et de l’Image, renforcer sa gouvernance, sa gestion et améliorer la qualité de ses services.

• Établir des programmes de coopération, d’échange d’expertises et de projets avec les organisations homologues des pays frères et amis, ainsi qu’avec les organisations internationales spécialisées.

Liste complète des membres du bureau exécutif national de l’UPICA :

– Président : Mohamed Ali Ben Hamra

– Premier Vice-Président : Hicham Ben Ammar

– Deuxième Vice-Président : Ihsen Debbich

– Trésorier : Ahmed Kéfi

– Vice-Président chargé de l’information et de la communication : Nizar Trabelsi

– Vice-Président chargé des producteurs cinématographiques : Chaker Bouajila

-Vice-Président chargé des exploitants de salles de Cinéma : Abdelmajid Housseini

– Vice-Président chargé des sociétés de distribution et des plateformes de diffusion : Yahia Mgarrech

– Vice-Président chargé des réalisateurs-producteurs : Heifel Ben Youssef

– Vice-Président chargé des sociétés de services de production : Karim Darragi

– Vice-Président chargé des sociétés de production audiovisuelle et télévisuelle : Abderraouf Aissaoui

– Vice-Président chargé des sociétés de services techniques : Fahem Ben Zaida

– Vice-Président chargé des relations avec les techniciens et les professionnels : Nassim Rejichi