Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani a plaidé, dimanche pour « une coopération responsable », seule capable de ralentir le phénomène de fuite des cerveaux, soulignant que ce défi de taille menace grandement les pays du sud, dont la Tunisie.

C’était lors de sa participation à la 27ème session des rencontres francophones de la santé à Genève qui ont eu lieu en marge de la 78ème session de l’assemblée mondiale de la santé, en présence du directeur général de l’organisation mondiale de la santé (OMS) et de la directrice générale des entreprises françaises du Médicament.

Lors d’une allocution prononcée sur la migration des compétences dans le domaine de la santé, le ministre a passé en revue une batterie de mesures incitatives lancées par le gouvernement tunisien en vue d’encourager les professionnels de la santé à rester dans leurs pays, notamment, dans les régions de l’intérieur.

Il a dans ce contexte passé en revue les efforts déployés par la Tunisie en vue développer l’infrastructure, de consacrer la digitalisation des services et de procéder à la généralisation de la télémédecine, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé.

Ferjani a tenu à souligner que la lutte contre la montée en puissance de ce phénomène, est d’œuvrer autant que possible à améliorer les conditions de travail au niveau local et à promouvoir la coopération institutionnelle entre les pays du Nord et du Sud à travers la conclusion d’accords transparents plutôt que de se contenter des initiatives individuelles qui ne font que fragiliser les systèmes de santé dans les pays en développement.