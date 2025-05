Les travaux de préparation du plan de développement 2026-2030 dans le premier district (gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béja et du Kef), ont démarré dimanche, 18 mai 2025, dans la ville de Tabarka.

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdpremelhafidh a souligné, à cette occasion, que le plan de développement 2026-2030 assurera le droit du citoyen au choix libre et la répartition équitable des richesses et l’autonomie tout en renforçant le rôle social de l’État, l’équité entre les régions et les districts, ainsi, que l’égalité des chances et l’amélioration du niveau de compétitivité de l’économie nationale.

Et de poursuivre que le plan de développement concrétise, également, le rôle central des conseils locaux, régionaux et interrégionaux et du Conseil national des districts et des régions dans le processus de planification et de la préparation des programmes basés sur la méthode progressive et dans le cadre de l’harmonie et de l’intégration des politiques publiques, des programmes et des projets publiques .

Ce plan nécessite, selon lui, la capacité de s’adapter aux changements globaux à tous les niveaux politiques, économiques et naturels tout en mettant en place une stratégie qui prend en compte, essentiellement, le choix social de l’État et l’implication du citoyen dans diverses visions et programmes.

Lors de cette rencontre, des membres de l’Assemblée des représentants du peuple(ARP) et des conseils locaux et régionaux du premier district ont appelé à la nécessité de développer les infrastructures, de respecter les priorités et de gouverner le développement selon des engagements réels et responsables.