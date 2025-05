Le directeur général de l’institut national de la statistique (INS) Bouzid Nsiri a déclaré que les résultats du recensement général de la population de l’habitat seront mis à la disposition des chercheurs et des entreprises dans tous les secteurs d’activité.

Il a souligné au cours d’une conférence de presse, consacrée à la présentation des résultats préliminaires du recensement 2024, l’importance de cette opération qui a permis de fournir des données détaillées et précises sur la population, le logement, la couverture sociale et sanitaire et les conditions de vie des ménages.

Nsiri a salué les efforts déployés par les structures gouvernementales et non gouvernementales ayant contribué à la réalisation du recensement, signalant la participation active des autorités régionales, des associations et des organisations partenaires de l’INS.

Il a précisé qu’environ 10 mille personnes se sont déplacées à travers toutes les régions du pays en vue de collecter les informations requises selon les critères scientifiques, affirmant que les technologies numériques ont été utilisées pour la première fois en Tunisie à savoir les tablettes, les données d’information géographique, en vue de faire réussir le recensement 2024.

De leur côté, les démographes et spécialistes en statistiques ont relevé l’importance des données fournies par le recensement 2024, notant l’importance de les exploiter à bon escient dans les programmes et politiques de développement et de mettre en place des stratégies qui permettent de répondre aux besoins des régions.