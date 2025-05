Plus de 300 professionnels du secteur agricole sont attendus du 23 au 25 mai à Aïn Drahem (Nord-Ouest de la Tunisie) pour les Rencontres Agroécologiques – Édition du Nord de la Tunisie, un événement visant à renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux autour d’approches agricoles durables et résilientes.

Organisées par la Ferme Homrane Sustainable Living et le Réseau Tunisien pour la Transition Agroécologique (RTTA), ces rencontres auront pour thème « Accélérer la transition agroécologique par l’échange, la formation et le réseautage ».

D’après le site Web dédié à cet événement, quinze intervenants animeront des sessions techniques et stratégiques portant notamment sur le financement, l’innovation agricole, l’accompagnement des projets et les débouchés commerciaux.

Parmi les participants figureront des agriculteurs, des experts, des institutions publiques, des organisations internationales, des plateformes de commercialisation et de jeunes entrepreneurs agricoles. Ils bénéficieront d’un programme varié comprenant des conférences thématiques, des ateliers pratiques, des visites de terrain et un marché de producteurs agroécologiques.

Les discussions porteront notamment sur les techniques agroécologiques, telles que l’agroforesterie, le maraîchage sur sol vivant et l’hydrologie régénérative.

Les participants pourront également s’initier à la fabrication de biofertilisants, au greffage et visiter la Ferme Homrane, un site de référence en agriculture régénérative. Un marché de producteurs agroécologiques clôturera ces trois jours d’échanges.

Cette édition fait suite au succès de celle organisée à Zarzis en février 2025, confirmant le rôle central du RTTA dans la promotion d’une agriculture résiliente et inclusive en Tunisie.

Le RTTA, plateforme collaborative, rassemble divers acteurs pour impulser l’agroécologie, tandis que la Ferme Homrane Sustainable Living s’est imposée comme un site pilote dans la région d’Aïn Drahem.