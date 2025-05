Ryad, 16 mai 2025 – Al-Ittihad a décroché son 10ᵉ titre de champion d’Arabie saoudite jeudi soir, à l’issue de sa victoire 3-1 contre Al-Raed lors de la 32ᵉ journée de championnat. Un sacre acquis sans sa star Karim Benzema, blessé, mais mathématiquement assuré à deux journées de la fin.

Avec 77 points au compteur, le club de Jeddah creuse un écart de neuf longueurs sur son dauphin Al-Hilal, qui joue ce vendredi, et ne peut plus être rattrapé. Si Al-Ittihad triomphe cette saison, Al-Hilal reste le club le plus titré du royaume avec 19 championnats.

La rencontre a pourtant mal démarré pour les Jaunes et Noirs, menés dès la 9ᵉ minute après un but d’Oumar Gonzalez. Mais les hommes de Marcelo Gallardo ont réagi avec force: Steven Bergwijn a égalisé à la 21ᵉ, suivi d’un second but signé Danilo Pereira (40ᵉ), ex-Parisien, avant que Abdulrahmane Al-Oboud ne scelle le score dès la reprise (47ᵉ).

Côté statistiques, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) domine toujours le classement des buteurs avec 23 réalisations, devant Karim Benzema (21). Moussa Diaby, lui, s’impose comme meilleur passeur avec 14 passes décisives.