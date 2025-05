Le président de la République Kaîs Saïed a souligné, lors de sa rencontre, mercredi, au Palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarah Zaâfrani Zenzri, la nécessité pour certains responsables de se hisser au niveau des défis auxquels est confronté le pays.

“Les responsables doivent faire preuve d’un esprit de militantisme pour mener à bien la transition, se débarrasser des résidus du passé et de l’hésitation et démontrer un courage et de rapidité dans la prise de décisions”, a-t-il plaidé.

Pour lui, le responsable doit être animé par l’esprit d’un combattant engagé sur le front de la libération nationale — une bataille qui nécessite non seulement une révolution législative, mais aussi une révolution dans la manière dont elle est mise en œuvre.

Il a souligné que les jeunes, assoiffés de travail et animés par un esprit de militantisme, doivent se voir ouvrir les portes pour prendre le flambeau et remplacer ceux qui n’ont pas été à la hauteur de la responsabilité qui leur a été confiée.

“Le responsable qui considère que le fauteuil sur lequel il est assis est une fin en soi — ou pire encore, qui s’y installe comme s’il était dans une salle d’attente —, doit attendre en dehors des institutions de l’État”, a-t-il averti.