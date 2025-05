Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors vient de publier le “Guide de l’éducateur en animation éducative et sociale” ainsi que le “Guide des clubs itinérants “, dans le but de développer les compétences des cadres éducatifs et sociaux, et d’unifier les pratiques professionnelles au sein des institutions de l’enfance.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère a indiqué que ces deux documents, disponibles sur son site officiel, contribueront à orienter le travail de terrain et à fournir aux intervenants des outils de référence unifiés pour les aider à améliorer la qualité des services fournis aux enfants et aux adolescents.

A noter que la Tunisie compte 9 605 institutions pour l’enfance, réparties en 5 574 jardins d’enfants, 2 898 garderies scolaires, 476 garderies pour enfants, 195 clubs publics pour enfants, 133 clubs privés pour enfants, 110 complexes pour l’enfance, 84 clubs informatiques destinés aux enfants et 52 jardins d’enfants publics.

Il existe également 32 clubs itinérants pour enfants, 24 centres régionaux d’informatique pour enfants, 22 centres intégrés pour la jeunesse et l’enfance, 3 espaces pour la petite enfance et 2 centres de loisirs pour l’enfant et la famille.