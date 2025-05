Les journées promotionnelles du tourisme et de l’artisanat à Gafsa, “étude, investissement et promotion”, seront organisées du 16 au 18 mai 2025, sous le slogan « Venez à Gafsa ».

Lors d’une conférence de presse tenue, lundi à Tunis, le ministre du Tourisme Sofiane Tekaya a indiqué que le gouvernorat de Gafsa est à même de devenir une destination touristique phare et sollicitée, grâce à son patrimoine historique et ses ressources naturelles qui attirent les visiteurs tunisiens et étrangers.

Cet événement, a-t-il encore précisé, s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Etat et la stratégie du ministère visant à développer le tourisme et l’artisanat dans les régions, notamment, de l’intérieur et à diversifier le produit touristique.

Le ministre a, en outre, indiqué que le gouvernorat de Gafsa regorge de plusieurs sites archéologiques (plus de 8 mille ans de civilisation), ainsi que d’un patrimoine riche susceptible de développer le tourisme dans la région de Gafsa, tels que Sened Djebel, Mghila, et Katar, mettant l’accent sur l’importance de valoriser le potentiel de la région.

Tekaya a, dans ce cadre, annoncé que dans le cadre de ces journées promotionnelles, trois circuits touristiques seront aménagés. Il s’agit de la Piscine romaine de Gafsa Oued El Bey, les piscines romaines, et l’oasis historique de Gafsa.

En plus de ces circuits, le train touristique « Lézard Rouge » sera également réexploité, a encore faite savoir le ministre.

Et de poursuivre que le département du Tourisme œuvre à introduire la ville de Gafsa parmi les municipalités touristiques pour qu’elle soit une zone touristique attractive, d’abord, pour les Tunisiens, et ensuite pour les étrangers, notamment avec la reprise de l’activité de l’aéroport de Gafsa.

Le ministre, a précisé que durant la prochaine période, après la mise en place de tous les parcours touristiques, l’accent portera sur le renforcement de la capacité d’hébergement dans la région de Gafsa, après l’adoption de nouveaux cahiers de charges régissant les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux, qui constituent un levier de promotion de l’investissement touristique dans la région.

Il a, par ailleurs, indiqué que plusieurs investisseurs sont intéressés et ont exprimé leur volonté d’investir dans le gouvernorat de Gafsa. Plusieurs agences de voyage œuvrent à collaborer avec la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) pour prendre en charge l’activité du train touristique le « Lézard Rouge ».