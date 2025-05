Les appels à projets d’œuvres en création pour la Biennale des Imaginaires Numériques 2026, en France, sont ouverts pour tous les artistes de tous horizons et de toutes nationalités, a annoncé l’Institut français de Tunisie.

Créée en 2018 et organisée par la plateforme CHRONIQUES, la Biennale des Imaginaires Numériques est le temps fort des arts et cultures numériques de la région Sud, notamment à Aix-en-Provence et à Marseille.

En explorant les arts visuels, les arts sonores et le spectacle vivant, la Biennale s’intéresse à la présence et l’usage des nouvelles technologies dans l’art, investit l’espace public et donne la parole aux artistes nationaux et internationaux d’horizons différents.

Le calendrier des appels à projets Créations (« Créations toutes disciplines », « Créations émergentes et « Créations numériques en espace public ») est ouvert jusqu’au dimanche 15 juin 2025. L’annonce des lauréats aura lieu au mois d’octobre de la même année.

Un appel à projets pour proposer des œuvres existantes à la programmation de la Biennale est également ouvert jusqu’au 25 juillet 2025 et l’annonce des projets retenus se fera au mois de janvier 2026.

L’appel à projets «Créations toutes disciplines» est destiné aux artistes nationaux et internationaux pour la production d’une œuvre originale utilisant ou interrogeant les pratiques numériques sous diverses formes possibles : art visuel (installation, vidéo, installation immersive,…) spectacle vivant, création sonore, réalité virtuelle ou augmentée, intelligence artificielle…

L’appel à projets «Créations émergentes» est destiné aux artistes de moins de 35 ans et de toutes provenances, pour la production d’une œuvre originale utilisant ou interrogeant les pratiques numériques sous diverses formes possibles (art visuel, installation, vidéo, installation immersive, spectacle vivant, création sonore, réalité virtuelle ou augmentée, intelligence artificielle…). Avec cet appel à projets, il est également proposé aux artistes de renforcer leurs pratiques et de les encadrer afin de mieux appréhender leur environnement professionnel.

L’appel à projets «Créations numériques en espace public» est destiné aux artistes nationaux et internationaux pour la production d’une œuvre originale utilisant ou interrogeant les pratiques numériques qui sont pensées et écrites pour l’espace public.