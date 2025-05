Une plateforme numérique de gestion du domaine public hydraulique est en cours de préparation par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche en collaboration avec la direction générale de la gouvernance à la présidence du gouvernement et ce, afin de renforcer la transparence dans le secteur de l’eau, a affirmé le secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques Hamadi Lahbib.

Cette démarche s’inscrit également, dans le cadre du rapprochement des services administratifs relatifs aux autorisations d’exploitation du domaine public hydrauliques et la simplification des procédures de manière à limiter le nombre des intervenants dans le processus d’obtention des autorisation de prospection des eaux souterraines et à mettre des délais pour chaque étape, a-t-il ajouté, lors d’un atelier de formation sur la sécurité hydrique en Tunisie : défis et solutions » tenu au CAPJC.

Le département projette aussi, d’encourager les demandeurs de services à avoir des autorisations légales, de lutter contre le fourrage anarchique des puits, de renforcer la transparence en matière d’obtention des autorisations tout en encourageant l’investissement et la réduction des coûts dans ce domaine, a-t-il noté.

Le département œuvre en outre, en collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à lutter contre l’évaporation de l’eau aux niveaux des ouvrages hydrauliques de surface, a-t-il indiqué, affirmant qu’une équipe de travail a été chargée de mener une expérience pilote dans ce domaine au laboratoire du Centre de recherches et des technologies des eaux (CERTE).

Selon Lahbib, une autre plateforme numérique destinée à aider à la prise de décision en matière de gestion instantanée des ressources hydrauliques sera également, créée en collaboration avec le ministère des technologies de la communication, afin de collecter les données hydrologiques (sur les pluies, les eaux pluviales, les réserves des barrages de manière à favoriser la gestion rationnelle des ressources dans ce domaine.