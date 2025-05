Le directeur général du transport terrestre au ministère des transports, Tarek Bouazizi, a révélé que les opérations de remplacement des permis de conduire tunisiens par des permis italiens se poursuivent, à l’exception de certains modèles délivrés depuis mars 2023 du type de carte d’assurance, portant un code chiffré dont le remplacement nécessite l’entrée en vigueur de la nouvelle convention.

Bouazizi a présenté ces informations dans son intervention, au cours d’une journée d’étude organisée par l’Académie parlementaire de l’Assemblée des représentants du peuple sous la tutelle du Président de l’Assemblée, Ibrahim Bouderbala, concernant le projet de loi approuvant la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre la Tunisie et l’Italie, signé à Rome au début de cette année.

Bouazizi a déclaré que la Tunisie s’attache à conclure des accords bilatéraux dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire dans le but d’encadrer les services rendus à la communauté tunisienne résidant à l’étranger, de faciliter leur intégration et de répondre à leurs demandes, surtout les demandes d’emploi, et en évitant les problèmes majeurs lorsque des Tunisiens à l’étranger utilisent leur permis de conduire.

La Tunisie et l’Italie ont signé l’accord le 16 janvier 2025. Notant qu’au cours du mois de janvier 2024, l’Italie a proposé un nouveau projet d’accord concernant la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, lequel annule et remplace l’accord conclu entre les deux pays à Rome le 7 mai 2004, qui demeure en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.

Au final, il a passé en revue la liste des accords bilatéraux conclus dans le domaine de l’utilisation et du remplacement des permis de conduire, indiquant qu’ils comprennent l’Italie, la Syrie, la Libye, l’Algérie, le Maroc, le Yémen et l’Espagne, en plus de Monaco, Turquie, Mauritanie et Serbie.