L’association “Aswat Nissaa” a lancé une pétition nationale pour “la reconnaissance du métier d’ouvrière dans le secteur agricole”, à l’occasion du 2ème congrès du mouvement “voix des ouvrières agricoles”, qui a démarré mercredi au Palais des congrès à Tunis, avec la participation d’un nombre de représentants de la société civile.

Une marche de femmes agricoles a été organisée, avant l’ouverture des travaux, qui a démarré à partir de l’avenue Habib Bourguiba vers la place des droits de l’homme jusqu’au Palais des congrès à Tunis, à la mémoire des ouvrières agricoles victimes “des camions de la mort”.

En hommage posthume à ces ouvrières décédées en raison des conditions de transport, les participantes à cette marche ont scandé des slogans en faveur de la justice sociale, de l’égalité des chances entre les deux sexes, du droit aux prestations sanitaires, à la couverture sociale, et au transport sécurisé.

Les travaux du congrès ont été précédés par l’interprétation de chansons qui décrivent les souffrances des ouvrières agricoles, suivie d’une pièce de théâtre mettant en scène le quotidien des femmes agricoles en proie à de nombreuses difficultés et victimes de marginalisation et d’exclusion.

A cette occasion, la directrice exécutive de l’association “Aswat Nissaa” Sarra Ben Said a affirmé que ce congrès vise à promouvoir les droits socio-économiques des ouvrières agricoles qui sont confrontées à plusieurs défis, mettant en avant les contributions des femmes travaillant dans le secteur agricole (80 pc de la main d’œuvre) à la sécurité alimentaire des tunisiens.

Elle a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité idoine à même de faire la lumière sur les conditions de la femme agricole et demander à l’état de reconnaitre les activités des ouvrières agricoles” en tant que métier à part entière qui leur garantit la couverture sociale et des conditions décentes et sécurisées.

Les travaux de ce congrès ont comporté un débat sur les défis et les réalisations accomplies par les ouvrières agricoles au cours de ces dernières années ainsi que des témoignages d’ouvrières agricoles dans les gouvernorats de Kairouan, de Sidi Bouzid et de Sfax.