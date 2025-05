Une délégation nigériane, en visite actuellement en Tunisie, a proposé, lors d’une rencontre, mardi, avec le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, de créer un conseil d’affaires conjoint et de multiplier les rencontres d’affaires entre les opérateurs économiques des deux pays, l’ultime but étant de renforcer les échanges commerciaux.

La délégation nigériane participe, les 6 et 7 mai courant, à Tunis, à la 8ème édition de la Conférence internationale «Financing Investment and Trade in Africa » (FITA 2025), sous le thème «Impulser la transformation de l’Afrique».

La Tunisie a été invitée, à cette occasion, au sommet “Invest in Bauchi”, qui sera organisé durant le mois de juillet 2025 au Nigeria, indique le département du Commerce, mercredi, dans un communiqué. Ce sommet sera une occasion aux hommes d’affaires tunisiens pour s’informer des opportunités d’investissement dans la région de Bauchi, notamment dans les filières de l’agriculture, des infrastructures et de l’énergie.

La rencontre à Tunis a permis aussi de présenter le projet de corridor commercial terrestre continental tuniso-libyen vers les pays d’Afrique subsaharienne, qui devrait relier la Tunisie et la Libye à six pays africains enclavés, dont le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la République centrafricaine.

Les opérateurs tunisiens et nigerians ont souligné l’importance de booster la coopération bilatérale en vue de mettre en œuvre l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), étant donné que la Tunisie et le Nigéria sont concernés par l’Initiative du commerce guidé (ICG) du Secrétariat de la ZLECAf.

Le Nigéria occupe une position distinguée en Afrique en tant que plus grande économie d’Afrique en termes de PIB et aussi en tant que pays le plus peuplé du continent.