En cette journée du 3 mai coïncidant avec la Journée mondiale de la Liberté de la Presse, l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) a organisé, samedi, une rencontre-débat autour du thème “Le rôle de TAP dans la diffusion de la Culture du Livre” qui a eu lieu au parc des expositions du Kram, siège de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT).

Cette rencontre intervient à une époque où le journalisme culturel et les médias en général, font face à des défis croissants notamment à la lumière des évolutions numériques et la prolifération des réseaux sociaux. L’objectif étant de jeter la lumière sur les efforts de TAP dans le renforcement de la place du journalisme culturel ainsi que de réaffirmer son engagement dans la promotion de la Culture en Tunisie.

Divers acteurs dans le domaine culturel et médiatique national ont pris part à ce premier rendez-vous culturel de l’Agence TAP avec le public de la Foire qui se déroule dans sa 39ème édition du 25 avril au 04 mai 2025, sous le slogan “Lire pour construire”.

TAP : un rôle crucial dans le paysage médiatique

Dans son intervention au démarrage des travaux, au Stand de TAP, le Président Directeur Général de l’agence TAP, Najeh Missaoui a déclaré que cette rencontre constitue une plateforme « pour examiner les horizons de la promotion du livre », tout en saluant « la grande affluence du public » lors de cette édition de la foire qui prendra fin le dimanche.

A l’occasion de l’inauguration de la Foire Internationale du Livre de Tunis, le président de la République, Kais Saied a, lors dans sa visite du Stand de l’agence TAP, souligné “le rôle crucial de l’agence dans le paysage médiatique”, a indiqué Najeh Missaoui.

Le président Saied a également exprimé son intérêt pour le riche patrimoine de la photothèque de l’agence TAP qui cherche à le numériser, a-t-il encore dit.

Le chef de l’Etat a notamment souligné l’importance d’achever le projet de numérisation des archives photos, rappelant le rôle historique et national de l’agence depuis sa création en 1961.

Pour sa part le Directeur du FILT, Mohamed Saleh Kadri a évoqué le rôle historique de la TAP depuis sa création, il y a 65 ans, dans la promotion et le rayonnement de l’image de la Tunisie à l’étranger. Il a encore mis en valeur le soutien de l’agence à la Culture nationale ainsi que tous les secteurs de développement dans le pays, en particulier celui du livre et de l’édition.

Il a souligne que la participation de l’agence à travers un stand, permet de faire connaitre son rôle et les divers produits qu’elle offre en tant qu’agence de presse nationale ainsi que son engagement dans la promotion du secteur du livre et de l’édition et la culture en général.

La culture au cœur de l’actualité diffusée par la TAP

Dans son intervention au panel sur «Le rôle de l’agence TAP dans la diffusion de l’information officielle liée au secteur du livre et de l’édition », Rim Gacem, Directrice du desk Culturel à la TAP, a évoqué la responsabilité sociale de la TAP, partant de sa vocation de Média public et agence de presse qui œuvre à la promotion du secteur du livre et de l’édition.

La journaliste a mentionné l’actualité culturelle et les évènements en lien avec le livre et l’édition organisés par les institutions publiques, relevant du ministère des Affaires Culturelles et les établissements spécialisés, ainsi que l’actualité littéraire régionale qui a la part du lion dans le travail du desk culturel à travers un réseau de correspondants qui assure la couverture dans tous les gouvernorats.

Elle a souligné l’attention particulière accordée aux publications destinées aux personnes à besoins spécifiques et vulnérables et les manifestations et les programmes éducatifs spécifiques qui leurs sont dédiés afin de les inciter à la lecture et faciliter leur accès au livre, tels que le livre audio et le système Braille offrant des formats en version numérique et papier adaptés à leurs besoins.

Une équipe de journalistes au siège de l’agence, en langue arabe, française et anglaise, ainsi que des correspondants dans tous les gouvernorats de la République est mobilisée pour accomplir cette mission à travers la publication des dépêches sur les ouvrages les plus récentes et la couverture des principaux évènements culturels, principalement sur la scène nationale.

L’actualité littéraire couvre des établissements comme la Bibliothèque nationale et l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, les bibliothèques publiques régionales et les maisons de la culture qui sont au cœur des produits (dépêches, photos, vidéo) fournis aux médias nationaux abonnés et qui sont diffusées instantanément sur le site de l’agence.

FILT : 35 .000 visiteurs jusqu’au 1er Mai

Les médias publics constituent un partenaire stratégique dans la promotion du paysage culturel national, a déclaré la Directrice de l’information et de la communication au ministère des Affaires Culturelles, York Hazgui, qualifiant “un pari partagé entre les divers acteurs dans le secteur culturels en vue de redonner le goût à la lecture et retrouver la passion des livres chez le lectorat tunisien.”

La critique constructive de la part des médias publics aiderait le ministère des Affaires culturelles à améliorer le côté organisationnel et les programmes de ses différentes manifestations culturelles et artistiques, a dit Yosr Hazgui qui est chargée de la communication au FILT lors de cette édition 2025.

“Jusqu’à la date du 1er mai, le nombre des visiteurs de la Foire internationale du livre de Tunis a atteint les 35 .000 personnes”, a-t-elle indiqué, estimant un chiffre qui “traduit la passion du Tunisien pour les livres”. Une forte affluence a été constatée, ce jeudi du 1er mai, jour férié, au siège de la Foire qui a été envahi par les visiteurs de toutes les tranches d’âges, notamment des enfants et des adolescents.

Le séminaire animé par la journaliste au desk culturel arabe de TAP, Souheila Leifa, a été composée de trois panels : «Rôle de l’agence TAP dans la diffusion de l’information officielle liée au secteur du livre et de l’édition », « Les défis du journalisme culturel à l’heure du numérique et de la domination des réseaux sociaux », “Le rôle du journalisme d’agence dans la diffusion de la culture de la lecture et de la production littéraire”.

Des recommandations sont issues de cette rencontre afin de renforcer le rôle des médias dans la promotion du livre et de la culture en général.