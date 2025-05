Dans le cadre de sa participation à la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT, 25 avril-4 mai 2025), la délégation vénézuélienne a fait don de 100 ouvrages au département de langue espagnole de la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba (FLAHM), informe l’ambassade du Venezuela en Tunisie sur sa page officielle.

En présence de professeurs et d’étudiants de l’Université de la Manouba, le chef du département espagnol, Ridha Mami a reçu ce don qui comprend des œuvres classiques de la littérature vénézuélienne signées par des auteurs tels que Teresa de la Parra, Rómulo Gallegos, Aquiles Nazoa et Ramón Palomares, ainsi que des titres contemporains d’écrivains comme Jorge Rodríguez Gómez, Miguel Ángel Pérez Pirela, Benito Yrady et Cósimo Mandrillo. Des ouvrages d’auteurs vénézuéliens d’origine arabe, tels que Wafi Salih et Tarek William Saab, figurent également dans cette collection.

A cette occasion, Ridha Mami a exprimé sa gratitude envers la délégation vénézuélienne, dirigée par Raúl Cazal, vice-ministre du Développement de l’économie culturelle et président du Centre national du livre (Cenal), soulignant que ces ouvrages constitueraient un précieux apport pour les étudiants dans leur parcours académique.

Ont été présents à cette cérémonie, les auteurs vénézuéliens Carmen Bohórquez, Luis Britto García et Antonio Trujillo, dont des extraits de poésie ont été lus en arabe par des étudiants de la Faculté des Lettres de la Manouba.

Le Venezuela participe pour la première fois à la Foire internationale du livre de Tunis avec plus de trois cents titres, parmi les publications les plus récentes des maisons d’édition publiques vénézuéliennes telles que la Fondation éditoriale El perro y la rana, Monte Ávila Editores, et la Bibliothèque Ayacucho, ainsi que des titres publiés par Hermanos Vadell Editores, la Fondation pour la Culture et les Arts (Fundarte) de la Mairie de Caracas, le Centre d’Etudes Simón Bolívar et Editions Garzamora.

La délégation d’auteurs vénézuéliens présents à Tunis est composée de Luis Britto García, éminent écrivain et lauréat du Prix national de littérature, Carmen Bohórquez, philosophe et historienne, grande spécialiste de Francisco de Miranda ainsi qu’Antonio Trujillo, poète et chroniqueur, directeur de la Revue nationale de culture et lauréat du Prix national de culture, mention Littérature 2023-2024.