Un nouveau comité de pilotage sera créé, en accord avec le comité de contrôle général des dépenses publiques, pour recenser les différents projets bloqués relevant du ministère de la santé, identifier les causes du blocage et du retard et proposer des solutions visant à accélérer leur avancement, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué publié samedi.

Au cours d’une réunion, qui s’est tenue récemment en présence des représentants du ministère de la santé et du comité de contrôle, il a été décidé de former des équipes de travail chargées de la coordination et du suivi d’avancement des travaux, afin de pallier les difficultés conformément à la réglementation en vigueur.

A l’ordre du jour de cette réunion, figurent également le parachèvement des projets ayant atteint un stade avancé d’exécution et la mise en place d’un calendrier pour fixer les délais d’achèvement des travaux et l’entrée en exploitation des établissements concernés dans les meilleurs délais.

A cette occasion, le ministre de la santé Mustapha Ferjani a souligné la nécessité de coordonner les efforts en vue de parachever les projets sanitaires dans les différentes régions et en particulier à l’intérieur du pays, appelant à l’importance du suivi permanent des travaux sur le terrain afin d’assurer leur conformité aux normes de qualité.