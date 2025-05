Le ministre des Transports, Rachid Amri, a appelé samedi, lors d’une visite à l’aéroport international de Tunis-Carthage, à parachever les travaux du projet de climatisation qui sera pleinement exploité avant la fin du mois de mai 2025, sachant que les tests auront lieu lundi prochain.

Amri a recommandé d’accélérer la maintenance de la partie affectée à l’équipe de travail en charge de la programmation des vols qui opère sur un système de temps continu (24 heures/24 heures) au terminal aérien principal.

Lors de sa visite à la station des pèlerins, le ministre a recommandé une mobilisation totale pour assurer le succès de la saison de pèlerinage sans enregistrer de lacunes.

Il a inspecté tous les équipements logistiques qui devraient assurer des conditions de confort aux pèlerins arrivant des salles d’attente prévues pour eux.

Selon un communiqué du ministère, Amri a tenu une réunion avec un groupe de pilotes de Tunisair pour écouter leurs préoccupations et envisager des moyens de surmonter les difficultés qui entravent la réalisation de leur mission et ouvrir des horizons pour développer leur parcours professionnel afin d’améliorer la qualité de gestion des vols selon les normes requises et avec l’efficacité et la régularité nécessaire