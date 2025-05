Le thème de l’intelligence artificielle (IA) et son futur impact sur l’économie et les entreprises a été au centre d’une journée d’information tenue samedi dans la ville de Sfax, à l’initiative de l’Union des petites et moyennes industries (UPMI) et avec la participation de plus de 120 entreprises dans les différents domaines.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le Président de l’UPMI, Wissem Ben Omar a indiqué que l’objectif de cette journée d’information est la sensibilisation de ses adhérents quant à l’impératif de s’intégrer dans les nouvelles technologies de l’intelligence artificielle et assurer sa bonne utilisation, étant donnée que c’est une opportunité importante pour garantir la réussite et le développement de l’entreprise.

Il a ajouté que contrairement à ceux qui pensent que l’intelligence artificielle est une menace pour l’entreprise économique, l’utilisation de l’intelligence artificielle est à même de contribuer à l’amélioration du rendement de la main d’œuvre, de gagner le temps et de renforcer la compétitivité de l’entreprise afin de garantir son succès et de conquérir des marchés.

L’expert consultant en intelligence artificielle, Achraf Ayadi, a souligné que l’adhésion de l’entreprise économique au système de l’intelligence artificielle exige la formation des chefs d’entreprises et des directeurs, afin de garantir la réussite des initiatives dans le domaine de l’intelligence artificielle.