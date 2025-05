MADRID, 3 mai 2025 (TAP) – La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a remporté ce samedi le tournoi WTA 1000 de Madrid, en dominant l’Américaine Coco Gauff en finale, sur le score de 6-3, 7-6 (7/3). Il s’agit de son troisième titre sur la terre battue madrilène, confirmant son statut de grande favorite à l’approche de Roland-Garros.

À 26 ans, la Bélarusse affiche désormais un palmarès impressionnant : trois titres en Grand Chelem, une victoire récente à Miami, et des finales disputées cette saison à l’Open d’Australie et à Indian Wells. Avec cette nouvelle performance, Sabalenka creuse l’écart en tête du classement WTA, et comptera dès lundi plus de 4.000 points d’avance sur sa poursuivante, la Polonaise Iga Swiatek.

Face à Gauff, Sabalenka a imposé son rythme dès le premier set avant de faire preuve de sang-froid dans un tie-break tendu pour conclure le match. Sa puissance, sa régularité et sa constance sur la saison en font une prétendante redoutable au titre à Roland-Garros, le seul Grand Chelem manquant à son palmarès.