Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti a souligné vendredi l’importance que la Tunisie, accorde, à travers ses différentes institutions, au suivi des activités des organisations arabes spécialisées siégeant en Tunisie, ainsi que son engagement à leur fournir toutes les conditions favorables à la réalisation de leurs objectifs dans leurs domaines de compétence.

Lors d’une réunion avec le directeur général de l’Union de Radiodiffusion des États Arabes (ASBU) Abdelrahim Suleiman, le ministre a également réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer le rôle de cette institution dans l’espace médiatique arabe et de consolider sa position, lit-on dans un communiqué du département.

Il a, par ailleurs souligné le rôle crucial assuré par l’ASBU depuis plusieurs décennies dans la promotion des échanges d’informations et de programmes entre les institutions médiatiques publiques et privées, ainsi que dans le développement des capacités des pays arabes dans le domaine des médias et l’optimisation du rôle du secteur dans les États membres.

De son côté, Abdelrahim Suleiman a salué le soutien constant apporté à l’Union par les autorités tunisiennes concernées, et a présenté un aperçu des principales activités menées par l’Union, de ses prochaines échéances, ainsi que des projets d’investissement qu’elle supervise depuis la Tunisie.