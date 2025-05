Un accord de partenariat et de coopération entre le ministère des affaires culturelles tunisien et son homologue chinois, portant sur la traduction d’une sélection d’œuvres littéraires et intellectuelles tunisiennes en langue chinoise, ainsi que sur la traduction de références chinoises en langue arabe, devrait être signé au cours du mois de mai. Cet accord, d’une durée de cinq ans renouvelable, vient d’être annoncé dans le cadre de la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT, 25 avril-4 mai 2025), où la Chine est l’invitée d’honneur.

Dans une déclaration accordée à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le directeur général de l’Institut de traduction de Tunis, Taoufik Grira, a indiqué que la mise en œuvre de ce partenariat est confiée à l’Institut sous l’égide du ministère des affaires culturelles. Il sera notamment chargé de sélectionner les titres des ouvrages à traduire, couvrant différentes disciplines culturelles, dont l’histoire, tout en veillant à la révision des traductions.

Concernant les traductions du chinois vers l’arabe, la partie tunisienne a exprimé sa volonté de privilégier les ouvrages scientifiques, en particulier dans des domaines où la Chine connaît un essor remarquable, comme l’intelligence artificielle (IA).

Le projet de traduction porte également sur une sélection d’œuvres littéraires chinoises pour enfants. Il est également envisagé de traduire d’autres supports que les livres, comme des œuvres d’animation chinoises.