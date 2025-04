Le secteur touristique dans le gouvernorat de Gabès enregistre une dynamique remarquable depuis le début du mois d’avril 2025, affichant une progression significative par rapport à la même période de l’année précédente.

Le commissaire régional du tourisme, Béchir Gdiri, a indiqué à l’Agence TAP que le nombre des nuitées passées et celui des visiteurs ont augmenté respectivement de 113,7% et 48,7%, et le taux d’occupation a progressé de 11,6%.

il a encore ajouté qu’un chantier a été entamé pour construire un hôtel 4 étoiles d’une capacité de 100 lits (15 millions de dinars) à Gabès, outre la création de trois maisons d’hôtes d’une capacité de 45 lits à Matmata.

Un centre d’animation touristique composé d’une bibliothèque et d’un salon dédié aux produits amazighs sera, bientôt, inauguré à Tamezret de Matmata, d’après la même source.