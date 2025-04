La 7ème édition de la foire du Sahel de l’artisanat à Monastir a été inaugurée hier, au Palais des Expositions du Sahel.

Organisé par l’Office national de l’artisanat, du 25 avril au 5 mai 2025, ce salon enregistre la participation de plus de 250 exposants, venus des différents gouvernorats du pays, avec la présence d’une centaine de touristes et près de 30 mille visiteurs attendus.

La directrice générale de l’Office national de l’artisanat, Leïla Messallati, a indiqué que ce salon s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office visant à diversifier les événements et les manifestations, aidant ainsi les artisans à promouvoir leurs produits et créations.

Il s’agit aussi d’une occasion pour faire connaître le patrimoine culturel des différentes régions du pays, a-t-elle noté.

Pour sa part, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a mis en relief la diversité des produits exposés au salon, insistant sur la nécessité d’accroitre de tels événements pour aider davantage les artisans à promouvoir leurs produits artisanaux.

Le gouverneur a fait savoir que des bus seront mobilisés, à cette occasion, pour transporter les touristes et les encourager à visiter le salon, sachant que la région accueille actuellement près de 12 mille touristes de différentes nationalités.

Le délégué régional de l’Office national de l’artisanat à Monastir, Kadhem Masmoudi, a notamment indiqué que trois ateliers de formation sont au programme de ce salon, portant sur l’artisanat et la propriété intellectuelle, l’intelligence artificielle et l’artisanat, et le rôle de l’artisanat dans l’insertion économique des Tunisiens de retour de l’étranger.