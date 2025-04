Le ciel tunisien s’annonce capricieux ce mercredi 23 avril. D’après l’Institut National de la Météorologie (INM), le temps sera partiellement à densément nuageux, notamment sur les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, où des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses pourraient se développer en cours de journée.

Ces précipitations s’étendront progressivement vers les régions Est, tandis que le vent de secteur nord soufflera avec une intensité relativement forte à localement forte près des côtes nord, et restera faible à modéré ailleurs.

Côté mer, les conditions seront agitées au nord, voire très agitées localement, et moutonneuses sur les côtes Est. Les températures enregistreront une légère hausse : les maximales varieront entre 17 et 22°C au nord et sur les hauteurs, et atteindront 23 à 28°C ailleurs dans le pays.