L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) a tenu, mardi à Tunis, la 31e session de son Conseil d’Administration et la septième session de son Assemblée Générale, en présence des représentants des pays et organisations membres.

Cet évènement a permis de passer en revue les réalisations de l’observatoire, d’identifier ses priorités futures et de renforcer la coopération entre les membres, en abordant les défis climatiques et environnementaux à venir.

A cette occasion, le Secrétaire Exécutif de l’OSS, Nabil Ben Khatra a souligné l’importance de ces sessions, ayan permis d’approuver les projets et orientations futurs visant à relever les défis climatiques. Il a rappelé le rôle actif de l’Observatoire, accrédité par plusieurs fonds, dont le Fonds vert pour le climat et le Fonds d’adaptation au changement climatique, dans la mobilisation de ressources sous forme de dons, pour la mise en œuvre des projets et la concrétisation des stratégies nationales pour la gestion durable des ressources naturelles et l’adaptation au changement climatique.

Il a cet égard, indiqué que la Tunisie bénéficie de l’appui de l’OSS, à travers la contribution du Centre National de la Cartographie et de la Télédétection (CNCT), mais, également, à travers un projet régional impliquant tous les pays d’Afrique du Nord et basé sur l’utilisation d’images satellitaires pour surveiller les ressources naturelles, les cultures agricoles et l’usage des ressources en eau.

L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation internationale à vocation africaine, fondée en 1992 et installée à Tunis depuis 2000. Son rôle principal est de créer et de soutenir des partenariats pour relever ensemble les défis liés à la gestion des ressources en eau, ainsi qu’à la mise en œuvre des accords internationaux sur la dégradation des terres, la biodiversité et le changement climatique en Afrique.

Actuellement, l’OSS regroupe 35 pays membres, dont 28 africains et 7 non-africains. En plus de ces Etats, l’Organisation collabore avec 12 entités représentatives d’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Nord, ainsi que plusieurs agences des Nations Unies et des Organisations non gouvernementales. Ces collaborations visent à renforcer les efforts communs pour un avenir durable dans la région.