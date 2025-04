La mouchtia de Jebeniana (une longue coiffe traditionnelle, tissée en laine, portée par les femmes de Jebeniana, afin de couvrir leurs têtes), vient d’être désignée comme le premier produit artisanal tunisien à bénéficier d’un mécanisme de protection via l’attribution d’une appellation d’origine collective.

D’après le département du Tourisme, ce choix a été fait lors d’une entrevue tenue lundi, entre le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, et le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Daren Tang.

Les deux responsables ont annoncé, à cette occasion, la mise en œuvre de l’accord de coopération conclu entre l’Office National de l’Artisanat (ONA) et l’OMPI, lequel vise à assurer la valorisation des produits artisanaux tunisiens, à travers les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle.

Une séance de travail a été organisée afin d’examiner l’avancement de la réalisation du projet « Les femmes artisanes et la propriété intellectuelle », ainsi que les moyens à mobiliser pour renforcer la coopération bilatérale entre l’ONA et l’OMPI.

Tekaya a souligné, dans ce cadre, la volonté du ministère de développer davantage la propriété intellectuelle et de sensibiliser les artisans, les jeunes innovateurs et les entrepreneurs, notamment les femmes, à l’importance de la propriété intellectuelle pour développer leurs idées et leurs projets, soulignant l’importance d’appuyer cette initiative et de la généraliser dans les différentes régions intérieures du pays, afin d’impulser le développement régional.

Pour sa part, le directeur général de l’OMPI a estimé que le mécanisme de protection de la propriété intellectuelle est un pilier essentiel pour la réalisation d’un développement global, au vu qu’il favorise la création d’emplois additionnels et le lancement de projets novateurs.

Il a fait savoir, en outre, que le projet «mouchtia de Jebeniana », s’attèle à la formation et l’encadrement de 30 artisanes dans cette spécialité héritée par les familles de la région.

De son côté, la directrice générale de l’ONA, a affirmé que ledit projet vise à encourager les artisanes à adopter une marque privée collective, laquelle sera enregistrée auprès de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), avant d’être inscrite au niveau international en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (IPC).