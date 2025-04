Le nombre de cartes d’assurance inter-arabe, connu sous le nom carte orange, distribuées dans les pays arabes, devra atteindre, à l’horizon 2030, 5 millions, contre 3000 actuellement, a indiqué le secrétaire général de l’Union générale des assureurs arabes (GAIF), Chakib Abouzaid.

Cette évolution de la distribution des cartes d’assurance inter-arabe est expliquée par l’importance du volume du commerce interarabe, a précisé Abouzaid qui intervenait mardi, lors de la célébration du 50 ème anniversaire de la création du système de la carte orange, un système d’assurance arabe unifié.

Abouzaid a mis l’accent sur la poursuite de la distribution des cartes d’assurance inter-arabe, dans les différents pays arabes, précisant que cette carte permet de protéger les victimes d’accident, en dépit des conditions géopolitiques dans certains pays.

La carte orange a été la première à adopter le code QR et a connu des progrès par rapport à la carte verte adoptée dans les pays européens, en matière de numérisation, ce qui a facilité les opérations d’assurance au niveau des frontières.

La carte orange, créée en avril 1975 en vertu d’une convention conclue à Tunis, représente un système d’assurance arabe unifié, qui permet aux propriétaires de véhicules de se déplacer librement avec leurs véhicules entre les différents pays arabes.

Ce système d’assurance est géré par l’Union Générale des Assureurs Arabes (GAIF), dont le siège est en Egypte. Un bureau unifié régional a été créé au niveau de chaque pays arabe membre, qui est chargé de l’application des dispositions du système de la carte orange.

Un nouvel accord entre les bureaux arabes a été signé, lors de cette cérémonie, dans le cadre de l’adaptation aux évolutions technologiques modernes, étant donné que la digitalisation de cette carte a commencé dès 2022.

Ce système d’assurance arabe unifié a connu plusieurs évolutions qui ont contribué à faciliter le trafic et à garantir une indemnisation équitable aux victimes des accidents, en plus d’une adaptation aux évolutions technologiques. Il s’agit également de remplacer la carte papier par une carte électronique et de vérifier ses données à l’aide d’un lecteur de code QR.

Des actions sont actuellement en cours pour accélérer le système d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans les pays arabes afin de le rendre plus efficace.