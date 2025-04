Un atelier a été organisé, lundi, à Tozeur dans le cadre du projet de l’économie verte et et de l’autonomisation économique des femmes en Tunisie, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avec un financement canadien.

Ce projet vise à passer d’une économie classique basée sur l’exploitation des ressources naturelles, et qui peine à faire face aux changements climatiques, à une économie plus résiliente, capable de créer des opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes, selon la responsable du projet, Insaf Cherif.

L’atelier, dont les travaux se poursuivent jusqu’au 23 avril courant, a consacré sa première journée à une session de formation réunissant des intervenants du domaine économique et de la femme, notamment des représentants du ministère de l’Économie et de la Planification, principal partenaire dans les gouvernorats de Tozeur et Kébili.

L’objectif est de renforcer les capacités des acteurs locaux de l’inclusion économique des femmes, et de développer une chaîne de valeur verte adaptée aux spécificités régionales, favorisant l’emploi des jeunes et des femmes, et définissant les priorités propres à chaque région, selon la même source.

L’atelier prévoit également l’élaboration de programmes pour chaque chaîne de valeur convenue. Le reste du programme de l’atelier sera dédié à la création de partenariats entre les secteurs public et privé, en raison de leur importance dans la réalisation des objectifs de l’économie verte.

Selon la même source, les résultats attendus de cet atelier incluent en particulier la mise en place de chaînes de valeur vertes résilientes face aux changements climatiques dans chaque gouvernorat, ainsi que l’exécution de programmes de partenariat public-privé favorisant l’inclusion économique des femmes et des jeunes.