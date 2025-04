Dans le cadre de la 34ème édition du Mois du Patrimoine (18 avril-18 mai), l’école primaire “Béni Blel el Jadida” à Tataouine Nord a vécu, le 19 avril 2025, au rythme de la manifestation “Mon patrimoine dans mon école”, une initiative conjointe de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC), de l’Institut National du Patrimoine (INP), et des délégations régionales de l’Education et des Affaires culturelles à Tataouine.

L’ouverture de la journée a été marquée par une présentation des objectifs de cette action dont l’idée est “Au cœur de l’école, je découvre mon héritage”. Cette initiative a pour but d’éveiller chez les jeunes élèves l’intérêt pour le patrimoine matériel et immatériel, et de leur permettre d’en explorer la richesse à travers des expériences immersives, rendues possibles grâce à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Ces outils technologiques, développés par l’AMVPPC, ont permis aux élèves de visiter, depuis leur salle de classe, des monuments et sites emblématiques du pays, des lieux difficiles d’accès pour eux.

Répartis en groupes, les élèves ont ainsi découvert dans une ambiance ludique et amusante les différents sites archéologiques, plongeant dans l’histoire de la Tunisie à travers des images en 3D, des vidéos et des reconstitutions virtuelles.

La manifestation s’est poursuivie au-delà des murs de l’école par une visite sur le terrain, direction le site de “Ksour Ouled Jlidet”, un joyau architectural et historique de la région. Une exploration qui a permis aux élèves d’aller à la découverte de l’histoire de l’habitat troglodytique au sud de la Tunisie. Prochaine escale : le 26 avril, dans une autre école, pour offrir à d’autres élèves ce beau voyage sur les traces du patrimoine de leur pays.