Le prestigieux hippodrome de Ksar Saïd a accueilli, dimanche 20 avril 2025, la 5e édition de la Coupe de Son Altesse le Président des Émirats Arabes Unis, consacrée aux chevaux arabes de race pure. Un événement mêlant passion équestre, culture patrimoniale et rapprochement diplomatique.

Partenaire officiel de cette manifestation pour la deuxième année consécutive, la Banque Tuniso-Émiratie (BTE) a réaffirmé son engagement aux côtés de l’Association des Courses Hippiques de Ksar Saïd. Ce soutien s’inscrit dans une vision stratégique et culturelle visant à renforcer les liens entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis.

Feryel Chabrak, Directrice Générale de la BTE, a souligné l’importance symbolique de cet engagement :

« En tant que banque fruit d’un partenariat stratégique entre l’État tunisien et l’Abu Dhabi Investment Authority, notre présence dans cet événement est naturelle. »

Elle a insisté sur la volonté de la BTE de poursuivre et renforcer son appui à ce rendez-vous annuel, en finançant aussi bien les prix que l’organisation de l’événement. Plus qu’un simple soutien financier, cette implication vise à aider l’Association à se structurer, à gagner en autonomie et à élargir son rayonnement.

« Nous voulons que cette fête du cheval soit accessible à tous les Tunisiens, pas uniquement réservée à une élite », a-t-elle déclaré.

La directrice a également évoqué la dimension historique et identitaire du cheval en affirmant :

« Le cheval symbolise notre arabité, notre culture et notre histoire. »

Enfin, elle a exprimé le souhait que cette compétition ne se limite pas à un simple événement annuel, mais devienne une vitrine régionale impliquant les gouvernorats de Tunis et de la Manouba.