Le Président de CONECT International, Tarak Cherif, accompagné de plusieurs membres de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, a accueilli le 18 avril courant, une délégation turque conduite par la Présidente de l’USIKAD (Union des Femmes Cheffes d’Entreprises de Turquie), Müge Öz, en présence de l’Ambassadeur turc en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan.

“Les discussions ont mis en lumière plusieurs pistes de partenariat, notamment dans l’agroalimentaire, le tourisme, l’énergie, l’agriculture biologique et l’artisanat, témoignant de la richesse et du potentiel des synergies tuniso-turques”, a souligné la CONECT.

“Cette rencontre entre la CONECT et l’USIKAD a été l’occasion de nouer un dialogue constructif sur les opportunités de coopération économique, avec un accent particulier sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin et le renforcement des échanges entre opérateurs économiques tunisiens et turcs”, a indiqué l’organisation patronale.

Créée en Turquie, l’USIKAD est une organisation engagée dans la valorisation du rôle des femmes dans l’économie. Elle rassemble des femmes cheffes d’entreprises issues de secteurs variés, et œuvre activement au développement de collaborations internationales favorisant l’autonomisation, la croissance inclusive et la solidarité économique féminine.