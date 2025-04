Le ministre italien de la Jeunesse et des Sports, Andrea Abodi, a affirmé que la période à venir verra la mise en œuvre d’un programme de coopération ambitieux et prometteur avec la Tunisie dans le domaine de la jeunesse et du sport.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de sa participation à la conférence internationale sur l’organisation par la ville italienne de Tarente de la 20e édition des Jeux Méditerranéens en 2026, tenue ce jeudi à Tarente, le ministre a précisé que les détails de cette coopération seront dévoilés prochainement. Il a ajouté que le renforcement des relations bilatérales avec les ministres de la Jeunesse et des Sports des pays méditerranéens jouera un rôle important dans la réponse aux défis communs que connaît la région.

Andrea Abodi a, par ailleurs, mis en lumière l’importance de ces jeux pour la ville de Tarente, qui deviendra la quatrième ville italienne à accueillir les Jeux Méditerranéens, après Naples en 1963, Bari en 1997 et Pescara en 2009. Il a estimé que cet évènement représentera une occasion unique pour Tarente de diversifier son économie à court et à long terme, grâce à la dynamique et aux emplois que générera cet évènement.

Pour rappel, la ville de Tarente accueillera la 20e édition des Jeux Méditerranéens du 21 août au 3 septembre 2026, avec la participation attendue de 5000 athlètes représentant 26 pays riverains de la Méditerranée. Les compétitions se dérouleront dans 29 disciplines sportives réparties sur 42 sites.

Lors de la conférence internationale organisée dans le château historique surplombant le port de Tarente, en collaboration avec l’Association des agences de presse des pays méditerranéens et l’agence de presse italienne ANSA, Massimo Ferrarese, président du comité d’organisation, a révélé que le gouvernement italien a mobilisé environ 330 millions d’euros pour garantir le succès de cet événement. Cette enveloppe se divise entre 275 millions d’euros consacrés à l’aménagement des infrastructures sportives et 55 millions pour les besoins liés à l’organisation.

A noter que la Tunisie a déjà accueilli les Jeux Méditerranéens à deux reprises, en 1967 et en 2001.