De formation architecte d’intérieur, Imen Akkez a choisi de “virer” vers un autre domaine, celui des jeux éducatifs orientés vers les enfants considérant que le jeu représente un outil pédagogique efficace par lequel l’enfant peut apprendre. “En jouant, les enfants découvrent leur environnement et se familiarisent avec le monde où ils évoluent”. Pour Imen, les jeux éducatifs sont importants dans le développement global de l’enfant, ils le préparent à la vie préscolaire et scolaire et représentent la meilleure des préparations pour son entrée à l’école. “Netaalem” né en pleine pandémie covid+ crée des supports éducatifs pour enfants en tissu inspirés de la pédagogie Montessori.

Entretien :

Qu’est-ce qui a motivé votre choix pour les jeux éducatifs ?

En tant que maman et architecte d’intérieur, j’ai constaté pendant le crise du Covid un manque d’alternatives ludiques aux écrans et une surconsommation de jouets peu durables. J’ai voulu créer des jeux éducatifs qui encouragent l’apprentissage autonome, tout en étant écoresponsables et adaptés aux besoins des enfants.

Quels sont les groupes d’âge ciblés par vos jeux éducatifs ?

Nos jeux accompagnent l’enfant de la naissance à 6 ans avec une approche évolutive qui suit son développement.

Comment vos jeux équilibrent-ils apprentissage et divertissement ?

Nos jeux sont conçus pour que l’enfant apprenne en s’amusant. Nous favorisons l’exploration sensorielle, la manipulation et l’expérimentation, pour une immersion naturelle dans l’apprentissage. La pédagogie Montessori prône l’autonomie, la liberté et la responsabilité de l’enfant dès son jeune âge. Elle œuvre à développer l’assurance de l’enfant en ses capacités et instaurer un climat de confiance, de liberté et de respect mutuel

Quels types de compétences ou connaissances les enfants développent-ils en jouant à vos jeux ?

Ils stimulent la motricité fine, la logique, le langage, la concentration et l’autonomie. Certains supports, comme notre “routinier”, aident aussi à structurer le quotidien des enfants.

Faites-vous appel à des experts en pédagogie ou en éducation pour développer vos jeux ?

Oui, je me suis formée à la pédagogie Montessori pour la petite enfance, et je collabore avec des éducateurs spécialisés et des psychomotriciens pour affiner nos produits.

Intégrez-vous des retours d’enfants, de parents ou d’éducateurs dans la conception de vos produits ?

Absolument ! Nous testons nos jeux directement avec les enfants et ajustons nos produits en fonction des retours des parents et des professionnels.

Vos jeux peuvent-ils être adaptés à des besoins éducatifs spécifiques ?

Oui, nos produits sont conçus pour tous les enfants, y compris ceux ayant des besoins spécifiques ou des troubles d’apprentissage. Nos activités encouragent la réflexion, la motricité fine et l’autonomie, ce qui les rend particulièrement adaptées aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage. De plus, nous collaborons avec une maison d’édition pour développer des contenus encore plus enrichissants et accessibles.

Sur quelles plateformes vos jeux sont-ils disponibles ?

Nos jeux sont disponibles en commande en ligne via nos réseaux sociaux, et bientôt sur notre site web. Nous sommes également présents dans des événements et foires pour permettre aux parents de découvrir nos produits en direct.

Avez-vous des options pour jouer hors ligne ?

Nous encourageons les jeux autonomes et luttons activement contre les addictions aux écrans et leurs effets néfastes sur le développement des enfants. Tous nos jeux sont conçus pour une utilisation sans écran.

Vos jeux sont-ils multilingues ?

Nous proposons du contenu en arabe et en français, et envisageons d’élargir notre offre à d’autres langues selon la demande.

Quel est votre modèle de tarification ?

Nos prix sont très concurrentiels, car notre mission est de démocratiser les jeux éducatifs écoresponsables et fabriqués en Tunisie. Nous proposons aussi une vente par page d’activités, permettant aux parents de composer le livre de leur enfant selon ses besoins, son développement psychomoteur et leur budget.

Avez-vous des partenariats avec des institutions éducatives ou des écoles ?



Oui, nous collaborons avec des écoles et des jardins d’enfants de renom. Nous allons bientôt participer à des ateliers solidaires en partenariat avec l’Institut Français.

Comment assurez-vous la transparence sur les achats intégrés ou les publicités ?

Nos jeux physiques ne contiennent aucune publicité, et pour notre future application, nous garantirons une expérience sans publicité intrusive.

Quelles sont vos valeurs en matière d’éducation ?

L’apprentissage doit être naturel, accessible et adapté au rythme de chaque enfant. Nous mettons aussi un point d’honneur à l’écoresponsabilité et à l’inclusion sociale.

Comment mesurez-vous l’impact éducatif de vos jeux ?

Nous nous basons sur les retours des parents et des éducateurs pour améliorer nos produits en continu.

Quels sont vos projets pour l’évolution de vos produits ?

Nous travaillons sur l’internationalisation de nos jeux, le développement de notre application et l’obtention de certifications pour garantir leur qualité.

Comment garantissez-vous la sécurité des données des enfants ?

Notre future application respectera strictement les normes de protection des données et ne collectera aucune information sensible sans consentement.

Vos jeux respectent-ils les normes et législations en matière de protection des données ?

Oui, nous nous assurons que notre approche soit conforme aux réglementations en vigueur, notamment en matière de protection de l’enfance. Nous comptons faire certifier nos produits selon les normes de sécurités de jouet européennes pour être plus concurrentiels et pour plus de crédibilité.

Comment gérez-vous les éventuels contenus publicitaires au sein des jeux pour qu’ils soient adaptés à un jeune public ?

Nos jeux physiques ne contiennent aucune publicité, et nous veillons à ce que toute communication liée à nos produits soit éthique éducatives.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali