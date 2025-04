Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Moez Ben Zaghdane, a dénoncé, jeudi, les décisions unilatérales prises par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et ses politiques d’exclusion à l’égard des marins-pêcheurs.

Il a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à intervenir pour mettre fin à “la passivité de l’administration” à l’égard du secteur de la pêche qui joue un rôle vital dans la relance de l’économie nationale.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’organisation agricole, Zaghdan a expliqué que le département de l’Agriculture n’a pas répondu aux demandes présentées par l’UTAP, mais l’a plutôt écartée et ne l’a pas impliquée dans la prise de décision, ce qui a aggravé la souffrance des marins-pêcheurs aux plans financier et social».

Dans ce cadre, le vice-président de l’UTAP, Saleh Hedider, a souligné l’impératif d’identifier des solutions permettant de surmonter les difficultés professionnelles auxquelles sont confrontés par les pêcheurs, ainsi que d’étudier les revendications avancées par la corporation.

Il a rappelé, ainsi, que la filière de la pêche assure 120 000 emplois directs et indirects et occupe le troisième rang, des activités exportatrices, après l’huile d’olive et les dattes, avec des recettes de l’ordre de 845 millions de dinars (MD), durant l’exercice 2024.

Le responsable a pointé du doigt plusieurs difficultés entravant l’activité de pêcheurs, notamment, le manque d’entretien des équipements portuaires, ainsi que les dépassements et le manque de transparence enregistrés au niveau de l’application du système national de surveillance de l’activité des bateaux par satellite, dont l’exploitation a été confiée à une société privée.

A cela s’ajoute les problèmes de la pêche illégale, de la pollution marine, de la détérioration de l’infrastructure portuaire, de l’absence de la couverture sociale pour les pêcheurs…