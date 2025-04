Organisé pour la cinquième année consécutive, le Sommet d’Art-Thérapie Francophone rassemblera en ligne, du 25 au 28 avril 2025, des experts internationaux et un large public autour du thème : « Les arts-thérapies pour soigner le traumatisme et l’état de stress post-traumatique ».

Ouvert à tous, que ce soit aux professionnels (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux), aux étudiants ou aux particuliers, cet événement propose une programmation variée comprenant 16 conférences, 4 ateliers pratiques et 3 panels en direct. Le professeur universitaire et art-thérapeute, Lassaad Jamoussi, unique représentant tunisien et arabe à ce sommet, a déclaré, ce mercredi à l’agence TAP, qu’il animera une conférence sur le potentiel thérapeutique du jeu dramatique.

Il a indiqué que chaque année, le sommet attire plus de cinq mille participants, confirmant ainsi son statut incontournable dans le domaine des thérapies par l’art.

Alliant approches scientifiques et démonstrations concrètes, ce sommet explore comment la création artistique aide à retranscrire et transformer les vécus traumatiques, a-t-il précisé.

Alors que, selon l’OMS (2023), une personne sur deux est exposée au moins un traumatisme au cours de sa vie, cette édition mettra en lumière des méthodes innovantes, telles que le dessin bilatéral, la musicothérapie, le journal créatif, ou encore des pratiques inspirées de la pensée jungienne

Cette édition vise à renforcer les échanges au sein de la communauté francophone tout en démocratisant l’art-thérapie comme outil complémentaire en santé mentale.