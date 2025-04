La 10e édition de la Conférence Internationale de Métrologie se tiendra du 22 au 24 avril à Yasmina Hammamet, organisée par le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) en partenariat avec l’École Africaine de Management et de Métrologie (EA2M).

Placée sous le thème « Métrologie et qualité », cette rencontre réunira experts, industriels et universitaires pour échanger sur les innovations en matière de mesures et de normes.

Le Pr. Walid Touayar, président du CAFMET, a indiqué à l’agence TAP que cet événement constitue une opportunité pour échanger sur les innovations en métrologie, mesure et qualité, et renforcer les partenariats entre acteurs tunisiens, africains et européens. Il a ajouté que cette session, organisée pour la deuxième fois en Tunisie, vise à consolider la coopération pour garantir la précision des mesures et soutenir les fabricants et laboratoires dans l’amélioration de leurs produits.

Le Pr. Touayar a souligné le rôle important de la métrologie dans le contrôle-qualité, la conformité aux normes et la facilitation des échanges commerciaux.

Au programme : des conférences industrielles et scientifiques, des ateliers éducatifs et une exposition dédiée aux instruments de mesure.

Crée en 2005, le CAFMET œuvre à promouvoir la culture de la métrologie en Afrique dans des secteurs stratégiques comme la santé, l’énergie et l’agroalimentaire.