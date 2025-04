La production de fraises à Nabeul, estimée à environ 14 mille tonnes, devrait maintenir un rendement similaire à celui de l’année précédente, malgré une baisse des surfaces cultivées, qui ne dépassent pas les 350 hectares. La région, qui représente 90% de la production nationale, traverse actuellement le pic de la récolte.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) à Nabeul, Imed Bey, a souligné que la récolte est excellente, d’autant que la production n’a pas régressé malgré la réduction des surfaces cultivées, qui étaient supérieures à 380 hectares lors de la saison précédente.

Il a également noté que les fraises sont disponibles en quantités suffisantes sur le marché et à des prix raisonnables, le kilogramme étant actuellement vendu entre 3 et 4 dinars.

Le rendement par hectare a aussi connu une amélioration, atteignant près de 40 tonnes, contre 35 tonnes l’année dernière. Cette hausse est attribuée à l’adoption de nouvelles techniques agricoles et à l’utilisation de sources alternatives pour atténuer les effets du manque d’eau d’irrigation, a-t-il souligné.

Les surfaces cultivées en fraises, qui dépassaient les 600 hectares lors des saisons passées, connaissent un déclin progressif d’année en année, principalement en raison de l’augmentation des coûts de production, qui dépassent les 80 mille dinars/ha, en raison de la flambée des prix des intrants agricoles et des plants, a signalé le responsable régional.

Les changements climatiques et le manque d’eau d’irrigation sont également des facteurs contribuant à cette réduction des surfaces et à l’abandon des zones de production traditionnelles telles que les délégations de Korba, Béni Khiar et Dar Chaâbane El Fehri. Cependant, cette culture se développe désormais dans de nouvelles zones de production, comme Takelsa et Béni Khaled, qui représentent environ 100 ha.

La saison de culture et de récolte de la fraise à Nabeul, qui s’étend sur huit mois (de septembre à avril), est l’une des principales cultures de la région. Elle revêt une grande importance économique et sociale, contribuant à la création de 200 mille journées de travail.